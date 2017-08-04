Yılın ilk yedi ayında 1119 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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Yılık ilk yedi ayında en az 1119 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), verilerine göre, geçen temmuz ayında da 205 işçi hayatını kaybetti.

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Bu işçilerden yüzde 24’ü trafik kazalarında, yüzde 20’si düşme sonucu, yüzde 15’i de ezilme/göçük nedeniyle yaşamını yitirdi.

Temmuzda can veren işçilerden 192’si erkek, 13’ü kadındı. Hayatını kaybeden işçilerden 10’u çocuk, altısı da mülteciydi.

İş cinayetlerinde İstanbul 19 ölümle başı çekerken, kenti Adana 10, Konya sekiz, Mersin sekiz, Bursa yedi işçiyle takip etti.

En çok iş cinayetinin yaşandığı inşaat sektörü 51 ölümle inşaat olurken, bunu 45 ölümle tarım, 19 ölümle taşımacılık sektörü izledi.

Artış var

Yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı geçen yıla göre arttı.

Buna göre aynı dönemler baz alınırsa, 2013’te en az 627, 2014’te en az 1139, 2015’te en az 982, 2016’da en az 1108 işçi hayatını kaybetti.