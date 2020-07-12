Yılın ilk yarısında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı: İstanbul birinci sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin 618 tarla ve 154 bin 926 arsa satıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığı bakanlığın yazılı açıklamasında yer verilen tapu ve kadastro verilerine göre, İstanbul 11 bin 639, Antalya 10 bin 250, Konya 8 bin 762, Ankara 8 bin 232, Bursa 7 bin 739 ile en çok tarla satışı yapılan iller oldu.

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Geçen yılın ilk altı ayında ise ülke genelinde toplam 153 bin 827 tarla satışı yapılmıştı. Tarla satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 arttı.

İstanbul’da 24 bin arsa

Türkiye genelinde arsa satışları da arttı. Yılın ilk yarısında ülke genelinde toplam 154 bin 926 arsa satışı yapıldı.

En çok satış İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya’da oldu. İstanbul’da altı ayda 24 bin 549 arsa satıldı.

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Küçükçekmece’de 2 bin 722, Bağcılar’da 2 bin 4, Maltepe’de 1562, Silivri’de 1389, Arnavutköy’de 1341 arsanın satış işlemi yapıldı.

Ankarada 10 bin arsa

Ankara’da ise 9 bin 755 arsa satışı yapıldı. Gölbaşı’nda 1100, Mamak’ta 1010, Yenimahalle’de 891 arsa satıldı.

İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok arsa satışı yapılan iller, 6 bin 588 ile Antalya, 6 bin 311 ile İzmir ve 5 bin 133 ile de Konya oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise 120 bin 407 arsa satışı yapılmıştı. Buna göre arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32 arttı.