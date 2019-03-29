Yılın ilk iki ayında turist sayısı yüzde 7.4 arttı

Türkiye yılın ilk iki ayında yüzde 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu geçen yılın aynı dönemine görü yüzde 7.4’lük artış demek.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’a ilgi artışı büyük

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ocak-şubat 2019 dönemi sınır giriş-çıkış istatistiklerine dayanarak yaptığı çalışmaya göre, bu yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 13.32 artışla 1 milyon 903 bin 638 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60’ının giriş yaptığı il oldu.

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İstanbul’u yüzde 11.77 artış ve 394 bin 115 yabancı ziyaretçi ile Edirne, yüzde 63.10 artış ve 252 bin 206 yabancı ziyaretçi ile Antalya izledi. Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok giriş yapılan diğer iller ise sırasıyla Artvin ve Ankara oldu.



En fazla giriş Bulgaristan’dan

Türkiye’ye ocak-şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18.63 artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, yüzde 19.90 artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu. Gürcistan ise 232 bin 740 ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı sırasıyla İran ile Rusya izledi.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk iki aylık döneminde hem de şubat ayında ikinciliğe yükseldi.



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40 milyon hedefi aşılabilir mi?

2018 yılında Türkiye 37 milyon 537 bin 696 ziyaretçiyle turizm rekoru kırmıştı. Artışlar yıl boyu da bu oranda devam ederse 40 milyon hedefinin geçileceği tahmin ediliyor.



