Yılın ilk iş günü: Isparta’da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) Batı Yerleşkesi’nde altyapı çalışmaları sırasında bir işçi hayatını kaybetti.
Yerleşkedeki yemekhanenin yanında bulunan boş alanda altyapı için bugün saat 11.30 sıralarında kazı çalışması yapılıyordu.
İşçi Özgür Kaya, menfez yerleştirmek için yapılan çalışma sırasında kepçenin kazdığı çukura girdi.
Kaya, göçme meydana gelmesi sonrası toprak altında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Toprak altından çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin morguna konuldu.