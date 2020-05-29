Yılın ilk çeyreğinde trafiğe 4 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye’de ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 782 arttı.

Fotoğraf: AA

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlediğine göre, nisan sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.69 artarak 23 milyon 8 bin 927’den 23 milyon 398 bin 837’ye yükseldi.

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Bu araçların yüzde 54.1’ini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.4’ünü motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.6’sını kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda 40 bin araç

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 40 bin 171. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 48.9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 28.3 ile motosiklet, yüzde 11.1 ile kamyonet, yüzde 7.4 ile traktör, yüzde 2.6 ile kamyon, yüzde 0.9 ile minibüs, yüzde 0.6 ile otobüs ve yüzde 0.2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 44.3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26.1 azaldı.