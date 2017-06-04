Yılın ilk beş ayında 173 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre mayıs ayında 39 kadın öldürüldü, 38 çocuk istismara uğradı, 17 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Mayıs ayındaki ölümlerin yüzde 21’inin faili belli değil. Mayısta kadın cinayetinin en çok işlendiği iller sırasıyla İstanbul (altı), İzmir (beş), Bursa, Gaziantep ve Kayseri (üç) olarak kayda geçti.

Geçen yılın ilk beş ayında 137 kadın öldürülmüştü. Bu yılın aynı döneminde sayı 173’e yükseldi.

‘Barbar yöntemler kullanılıyor’

Raporda, kadın cinayetlerindeki artışla birlikte, cinayetlerin işleniş biçiminin de değiştiği belirtildi.

Kadınların işkence gördüğü, çocuklarının gözleri önünde veya çocuklarıyla beraber öldürüldüğü ve şüpheli ölümlerin arttığı ifade edilen raporda, “Evine patlayıcı yerleştirmek, ‘levye’yle öldürmek gibi savaş yöntemleri ve barbar yöntemler kullanıyor. Faili meçhul oranı artıyor, kapatılan kadın cinayeti dosyaları ailelerin uğraşlarıyla açığa çıkarılıyor” dendi.