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Bu yılın ilk ayında 28 kadın öldürüldü, 147 çocuk istismara uğradı, 25 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2018 Ocak Veri Raporu‘na göre kadın cinayetlerinin ise en çok işlendiği iller: İstanbul (dört), Bursa (iki), Gaziantep (iki) ve Samsun (iki).

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Kadınların 18’i evinde, biri hastanede, biri arabada, biri nehirde, biri parkta, biri sokakta, biri sahilde öldürülürken; dördünün nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların yedisi kocası, ikisi babası, ikisi oğlu, dördü yakını, biri erkek arkadaşı ve biri ayrıldığı erkek tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 12’si 35-65 , üçü 25-34 yaş aralığındaydı.

Kendi hayatına dair karar almak isterken öldürülen kadınların sayısı altı iken, şüpheli ölümlerin sayısı dokuz; nedeni tespit edilemeyen kadın cinayeti sayısı ise 10.

Ocak ayında öldürülen kadınların yüzde 89’unun koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken; yüzde 7’sinin uzaklaştırma kararı olduğu biliniyor.

Öldürülen kadınların yüzde 28’inin çocuğu vardı, yüzde 4’ü hamileydi. Cinayetler nedeniyle 20 çocuk annesiz kaldı.

Kadınların yüzde 39’u evli iken, yüzde 4’ünün dini nikahı vardı.