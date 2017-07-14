Çoğu muhalif ve Kürt: Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu arttı

Darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvuruları, 2017’nin ilk altı ayında arttı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nin verileri, yılın ilk altı ayında 3 bini aşkın Türkiyelinin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu ortaya koydu.

Reklam

Bunların çoğunluğunu muhaliflerin ve Kürtlerin oluşturduğu belirtildi.

Daire, son dönemde Türkiye’den yapılan başvuruların normalde döndüğünü ve haziran ayında 488 iltica başvurusunun yapıldığını kaydederken, başvuru sayısının Haziran 2016’daki seviyeye düştüğünü bildirdi.

Darbe girişiminden bu yana geçen bir yıllık süre zarfında Türkiye’den Almanya’a 5 bin 742 iltica başvurusu yapıldı. Bunlardan 4 bin 400’ünü Kürtler oluştururken, aralarında 209 diplomat ve 205 devlet memuru da bulunuyor.