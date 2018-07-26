Suriyeliler yılın ilk altı ayında 778 şirket kurdu: Sermaye 195 milyon lira

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) hazırladığı rapora göre 2018’in ilk altı ayında Suriyeli sığınmacılar tarafından açılan şirket sayısı 778. Bu şirketlerin toplam sermayesi ise 195 milyon 835 bin lira.

TEPAV’ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyerek hazırladığı ‘Suriye Sermayeli Şirketler’ raporuna göre 2018’in ilk altı ayında Türkiye genelinde açılan 778 işletmenin 473’ü İstanbul’da yer aldı. İstanbul’u 182 firmayla Mersin, 43 firmayla Bursa, 41 firmayla Hatay, 28 firmayla Kilis, üç firmayla Şanlıurfa, birer firmayla Sakarya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Isparta takip etti.

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778 firmanın toplam sermayesi ise 195 milyon 835 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Raporda, İstanbul’da en çok Suriyeli işletmenin Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Zeytinburnu’nda olduğu belirtildi. Fatih’te sadece Aksaray’da bulunan işletme sayısı 100’ün üzerinde. Bölgede en çok elektronik eşya satımı, gıda ve nargile kafe gibi işletmeler yer alıyor.

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Yedi yılda 7 bin 243 şirket

Resmi rakamlara göre yedi yılda Suriyeli sığınmacılar tarafından kurulan şirket sayısı ise 7 bin 243. Kayıt dışı açılan firmalarla birlikte sayının 10 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Kurulan şirketlerin başında, toptan ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörleri geliyor.

Aksaray’da üç yıldır işletmecilik yapan Suriyeli Ali Şehmuz şöyle konuştu: “Burada çok rahatız. Hiçbir sıkıntımız yok, çalışıyoruz. Aylık kazancımız da iyi. Parayı tutuyoruz. Biz burada bilgisayar, cep telefonu ve aksesuar satışları yapıyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin alımı ve ikinci el satışlarını da yapıyoruz. Ben Suriye’de üniversite öğrencisiydim. Sonra buraya geldik. Hiçbir sıkıntı yok.”