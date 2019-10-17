Yılın ilk altı ayında 2 bine yakın çiftçi elektrik borcu nedeniyle icralık oldu

Tarımsal sulamada kullandığı elektriğin parasını ödeyemeyen 2 bine yakın çiftçinin icralık olduğu açıklandı.

Fotoğraf: DHA

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na soru önergesi vererek çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan enerji borçlarını sordu.

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Bakanlıktan gelen yanıta göre yılın ilk altı ayında 1777 çiftçi hakkında borcunu ödeyemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Bakanlık, borç miktarına ilişkin soruya ise cevap vermedi.

Yanıta göre çiftçinin kullandığı elektrikten yüzde 18 KDV, (yerine göre) yüzde 5 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, yüzde 2 TRT payı, yüzde 1 de Elektrik Enerjisi Fonu alınıyor.