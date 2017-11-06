Yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçi iş cinayetlerinde can verdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini raporladı.

İSİG’in verilerine göre sadece ekim ayında 182 işçi hayatını kaybetti. Bunlarda 151’i işçi veya memur, 21’i çiftçi, 10’u esnaf, 31’i de kendi hesabına çalışıyordu.

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En çok can kaybı, 50 kişiyle ezilme ve göçük sonucu yaşandı. Yüksekten düşme sonucu 34, servis kazası nedeniyle de 31 işçi can verdi.

İşçilerden ikisi çocuktu. 30’u 18-27 yaş, 89’u 28-50 yaş, 36’sı 51-64 yaş grubunda yer alırken, sekizi 65 yaş üstüydü. 17 işçinin yaşı öğrenilemedi.

İzmir 13 ölümle iş cinayetlerinde başı çekerken, kenti 12 ölümle İstanbul, 11 ölümle Adana izledi.