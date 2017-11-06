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Yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçi iş cinayetlerinde can verdi

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk 10 ayında en az 1683 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini raporladı.

Fotoğraf: Reuters

İSİG’in verilerine göre sadece ekim ayında 182 işçi hayatını kaybetti. Bunlarda 151’i işçi veya memur, 21’i çiftçi, 10’u esnaf, 31’i de kendi hesabına çalışıyordu.

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En çok can kaybı, 50 kişiyle ezilme ve göçük sonucu yaşandı. Yüksekten düşme sonucu 34, servis kazası nedeniyle de 31 işçi can verdi.

İşçilerden ikisi çocuktu. 30’u 18-27 yaş, 89’u 28-50 yaş, 36’sı 51-64 yaş grubunda yer alırken, sekizi 65 yaş üstüydü. 17 işçinin yaşı öğrenilemedi.

İzmir 13 ölümle iş cinayetlerinde başı çekerken, kenti 12 ölümle İstanbul, 11 ölümle Adana izledi.

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