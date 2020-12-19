Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılın en çok kazanan Youtuber’ı yine o oldu: 9 yaşında 29.5 milyon dolar

9 yaşındaki Ryan Kaji üst üste üçüncü yılda da 29.5 milyon dolarlık (225 milyon lira) geliriyle yılın en çok kazanan Youtuber’ı oldu.

Fotoğraf: Youtube

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan küçük influencer’ın 30 milyona yakın Youtube kazancının yanı sıra kendi markasıyla üretilen oyuncak ve giysilerden de 200 milyon dolara yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Reklam

Kaji ayrıca Nickelodeon kanalında kendi TV programını yapmak için miktarı açıklanmayan ancak büyük ihtimalle milyonları bulan bir anlaşma imzaladı.

Çocuk influencer oyuncakların kutularını açıp yorumladığı ‘Ryan’s World’ isimli kanalını Mart 2015’te kurdu.

Gerçek soyadları Guan’ı ekran ismi Kaji’ye dönüştüren ailesi kanalı yönetiyor.

Reklam

28 milyona yakın abonesi olan kanalın en çok izleneni 2 milyarın üzerinde görüntülenmeyle ‘HUGE EGGS Surprise Toys Challenge with Inflatable water slide‘ isimli video.

Video, Youtube’un en çok izlenen 60 videosundan biri.

SON HABERLER

HDP hakkında kapatma davası açılırsa ne olur?

bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.

Dış politika aslında içeriyi ‘inşa’ eder. Nasıl mı?

İktidarların dış politika pratiğini ve bu pratiğin ulusal çıkar, dava, güvenlik gibi söylemsel araçlarını ‘tekel’inde tutması, ona sivil ve siyasal gündemi ‘devletleştirebilme’ imkanını zaten veriyor. Muhalefetin bu tutuma karşı eleştirel bir pozisyon almaması ülkede siyaset alanını tümüyle kapatır.

Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, bugün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.