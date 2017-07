‘Yıldızlar geçidi’: Man Booker ödülünün uzun listesi açıklandı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Man Booker’ın bu yılki uzun listesi belli oldu.

150’yi aşkın eser arasından seçilen 13 yazar ve kitap, halihazırda edebiyatın en önemli isimlerini de bir araya getirdi.

Reklam

Auster, Roy, Smith…

‘4321’ kitabıyla Paul Auster, ‘Mutlak Mutluluk Bakanlığı’yla Arundhati Roy ve ‘Swing Time’la Zadie Smith’in yer aldığı listede, ‘Days Without End’le Sebastian Barry, ‘History of Wolves’la Emily Fridlund, ‘Exit West’le Mohsin Hamid, ‘Solar Bones’la Mike McCormack, ‘Reservoir 13’le Jon McGregor, ‘Elmet’le Fiona Mozley, ‘Lincoln in the Bardo’yla George Saunders, ‘Home Fire’la Kamila Shamsie ve ‘Autumn’la Ali Smith bulunuyor.

‘Tüm romanlar arasında ortak bir ruh var’

Listeyle ilgili açıklama yapan seçici kurulun başkanlığını üstlenen Barones Lola Young, “Ancak uzun listeye kalan 13 romanı belirlediğimizde, bu toplamın barındırdığı muazzam enerji, hayal gücü ve çeşitliliğin tam anlamıyla farkında varabildik. Uzun liste, sadece dil ve edebî tarz olarak değil, kahramanlarının kültürü, yaşı ve cinsiyeti bakımından da geniş bir yelpaze sergiliyor. Buna rağmen, tüm romanlar arasında ortak bir ruh olduğunu bulduk, meseleleri fırtınalı olsa da, güçleri ve vardıkları yer yaşam vericiydi- zamanımız için güçlendiriciydi” dedi.

Kazanan 13 Ekim’de belli olacak

1969 yılından bu yana verilen Man Booker kapsamında yazar 50 bin sterlinlik para ödülüne de sahip olacak.

Nobel’den sonraki en prestijli edebiyat ödülü olan Man Booker’ın kısa listesi 13 Eylül’de, ödülün kazananı ise 17 Ekim’de belli olacak.