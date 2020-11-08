Yıldız ve Dükel hakim karşısında: Yayınlanan haberler devlet sırrı sayıldı

CANAN COŞKUN

Tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve tutuksuz olarak yargılanan Tele 1 Tv Ankara Temsilcisi İsmail Dükel yarın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Yıldız ve Dükel 8 Haziran’da ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmış, dijital materyallerine, notlarına el konmuştu. Üç günlük gözaltının ardından Dükel serbest bırakılmış, Yıldız da tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konmuştu.

Ankara başsavcılığının hazırladığı iddianamede gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile haber kaynağı asker Erdal Baran’ın ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlamasıyla 17.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tek delil tapeler

Telefon tapelerinin tek delil olduğu iddianamede Müyesser Yıldız’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’ya yönelik operasyonu ile ilgili altı köşe yazısı suçlama konusu yapıldı. Bunlar arasında farklı bir konuyu ele aldığı bir yazı var: 23 Mayıs 2018 tarihli ‘Hulusi Akar bizim kardeşimizdir’ başlıklı yazı. Yıldız, bu yazıda Ankara Sincan’da görülen kara havacılık davasında bir gizli tanığın Hulusi Akar ile ilgili ifadelerini aktarmıştı. Yazıda yer alan ifadeye göre Fethullah Gülen, Akar için “Bizim kardeşimizdir” demişti.

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Genelkurmay doğruladı

Savcı Veysel Kaçmaz’ın hazırladığı iddianamede Yıldız’ın ‘gazetecilik kimliğini usulüne aykırı olarak kullanarak devletin gizli bilgilerini temin ve ifşa etmekte tereddüt etmediği ve askeri harekâtlarla ilgili karar alıcıları hedef alarak bazı köşe yazılarını kaleme aldığı’ savunuldu. Yıldız’ın edindiği bilgilerin bir kısmını yayınlayarak açıkladığı ve yeni araştırmalar yaparak bilgiler elde etme konusunda haber kaynağı astsubay Erdal Baran’ı yönlendirdiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Baran’ın Yıldız ve İsmail Dükel’e verdiği bilgilerle Genelkurmay Harekat Başkanlığı’ndan yazı da istenmiş. Başkanlıktan gelen yazıya göre Baran’ın Yıldız ve Dükel’e verdiği bilgiler çoğunlukla doğru.

Tüm haber sitelerinde duyuruldu

İddianamede İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın Erdal Baran ile yaptıkları telefon görüşmelerinden bazılarında İdlib ve Libya’daki askeri operasyonlarda askerlerin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter hesabından duyurulmadan önce konuşulmuş olmasını suçlama konusu yapan savcılık, bu bilgilerin konuşmaların yapıldığı gün başka bir basın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığını ise iddianameye eklemedi. Oysa Google aramasında iktidar yanlısı medya kuruluşları da dahil olmak üzere hemen hemen bütün haber sitelerinde duyurulduğunu görmek mümkün.

Habertürk’ün askeri araçtan çektiği görüntüler

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in Erdal Baran ile yaptığı konuşmalardan bir diğerinde Libya’ya gönderilmesi planlanan personelin gidiş tarihiyle ilgili bilgi veriyor. Konuşmalar 27 ve 28 Aralık 2019’da yapılıyor. Yine Google’de arama yapıldığında Habertürk’ün muhabirini 27 Aralık’ta Libya’ya gönderdiği, oradan canlı bağlantılarla haber yapıldığı görülüyor. Hazırlanan videoda Habertürk kamerasının Türkçe konuşan askerlerin bulunduğu bir askeri araçta çekim yaptığı, çekim sırasında ateş açıldığı anlaşılıyor. Bu bilgiler de iddianamede yer almadığı için Yıldız ve Dükel gizli bilgilere tek başlarına sahipmiş algısı yaratılıyor.

Yıldız ve Dükel’in gözaltına alınmasından birkaç ay önce 4 Mart’ta Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Libya’da yaşamını yitiren askerin cenaze töreniyle ilgili haber nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Peşinden aynı haberle ilgili Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklanmıştı. Altı aylık tutukluluğun ardından İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Eylül’de gazetecileri üç yıl dokuz ay ila dört yıl sekiz ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum etmişti.

Soylu’dan gözaltı öncesi tweet

Yıldız, gözaltına alınmadan kısa süre önce 18 Mayıs’ta Kars’ın Çemçe bölgesinde bir askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, mayıs ayının başında ‘Çemçe bölgesindeki teröristleri tamamen yok ettiklerini’ söylediğini anımsatmıştı. Yıldız, mesajın sonunda hayatını kaybeden asker Ferhat Çiftçi için “Mekanı cennet olsun” demişti. Bakan Soylu da Twitter hesabından Yıldız’ın mesajını paylaşarak “Çemçe grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız, bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm, PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” yazmıştı. Yıldız da Soylu hakkında ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.