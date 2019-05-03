Yıldız Savaşları’nın Chewbacca’sı hayatını kaybetti

Beyazperdenin en sevilen film serilerinden biri olan Yıldız Savaşları’nda ‘Chewbacca’ karakterini canlandıran Britanya-ABD’li oyuncu Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Ailesi, Mayhew’un ABD’de, Texas’taki evinde 30 Nisan’da öldüğünü açıkladı. Yıldız Savaşları serisinde 1977’den 2015’e kadar rol alan oyuncunun ailesinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ölürken sevdikleri yanındaydı. O, kalbini ve ruhunu Chewbacca’ya adamış bir oyuncuydu. Yıldız Savaşları onun çin film serisinden öte bir şeydi. Ekip, ailesi gibi olmuştu.”

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Fotoğraf: Reuters

Yıldız Savaşları’nın yaratıcısı George Lucas Chewbacca karakteri için uzun boylu bir oyuncu ararken önce 1.98’lik David Prowse’a rolü teklif etmişti. Ancak, Prowse, Darth Vader’ı canlandırma konusunda ısrarcı olunca 2.1’lik Mayhew’un kapısını çalmıştı. Uzun boyu nedeniyle rolü alan Mayhew’un yüzü rol aldığı hiçbir Yıldız Savaşları filminde görünmedi.

Mayhew için haziran ayında cenaze töreni aralık ayında da anma töreni düzenlenecek.