Yıldız Holding: Ömer Özokur’un herhangi bir temsil, hisse ve imza yetkisi yok

Yıldız Holding, bugün Diken’de Sabri Ülker’in torunu ‘fakirlik belgesi’ aldı başlığıyla yayınlanan haber üzerine bir açıklama gönderdi.

Haberde, dedesinden kendisine kalan hisselerin elinden alındığını öne süren Ömer Özokur’un ‘fakirlik belgesi’ aldığı belirtilmişti.

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Ömer Özokur

Yıldız Holding’in açıklamasında Özokur’un ‘herhangi bir temsil, hisse ve imza yetkisi bulunmadığı’, ‘sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, bir hayal dünyasına sığınıp gerçekle ilgisi olmayan iddialarda bulunabildiği’ belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Sayın Ömer Özokur ailenin bir üyesidir.

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Kendisi ailenin değerli bir ferdidir, ancak Aileye ve/veya Yıldız Holding’e ait ya da iştiraki olan şirketlerde herhangi bir temsil, hisse ve imza yetkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan iddialar asılsızdır.

Kendisi zaman zaman bir takım sağlık sorunları yaşamakta ve tedavi görmektedir. Böyle dönemlerde; bazen anlamsız bazen de kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebilecek durumlara maruz kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda bir hayal dünyasına sığınıp gerçekle ilgisi olmayan iddialarda ve/veya söylemlerde bulunabilmektedir. Sonuç olarak kendisine, ailesine, ailesinin ismine ve itibarına gölge düşerecek ve hatta zarar verecek söylem veya eylemlere girişmektedir.”