Yıldız Holding, Godiva’nın bir kısmını satıyor: Yatırımlara kaynak sağlamak için

Yıldız Holding’e ait çikolata üreticisi Godiva, Asya-Pasifik faaliyetlerinin bir kısmını özel sermaye fonu MBK Partners’a satmak üzere anlaşma sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner, anlaşmanın şirketin Japonya, Güney Kore ve Avustralya faaliyetleri ve Belçika’da bu bölgeler için üretim yapan tesisi içerdiğini söyledi.

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CEO anlaşmanın mali değerini açıklamadı. Ancak kaynaklar daha önce anlaşmanın 1-1.5 milyar dolar değerinde olabileceğini belirtmişti.

Dünya genelinde sahip olduğu cafe sayısını gelecek altı yılda 20’den 6 bine çıkarmayı amaçlayan şirket, satış gelirini bu büyümeyi finanse etmek çin kullanacak.

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Young-Scrivner, Reuters ile söyleşisinde “Yatırımlarımıza kaynak sağlamak amacıyla birçok olası yöntemi değerlendirdik ve bir alıcı aramaya karar verdik” dedi.

Young-Scrivner şirketin satış gelirlerini gelecek altı yılda beş kat artırmayı hedeflediğini belirterek şunu ifade etti: “Şöyle bir düşünce egzersizi yaptık: Çikolata işindeyiz, çikolatada hangi kategorilerde büyüyebiliriz, ayrıca çikolatayla ile ne iyi gider? Kahve, çay çikolatayı doğal olarak tamamlayan şeyler. Belçika mirasımıza da baktık. Fırın ürünlerine girdiğimizi de göreceksiniz.”