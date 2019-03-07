Yıldırım’ın vaadi: İstanbulkartlılara deniz ulaşımı ücretsiz

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçilmesi halinde deniz ulaşımında ücretsiz aktarma yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları projelerini açıklarken, vaatlerin büyük kısmının ekonomi temelli olması dikkat çekiyor.

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Habertürk TV’de canlı yayına katılan Yıldırım, İstanbulkart’ın metro, otobüs ve deniz ulaşımında kullanıldığını ifade etti.

AKP’li aday vaadini şöyle anlattı: “Biz bunun üzerinde çalıştık, hesabını yaptık. Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler. Bütün deniz taşımalarında bedava. İstanbulkart kullanıcılarına olacak bu.”