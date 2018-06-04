Yıldırım’ın ‘TİKA’yı kapatacaklar’ iddiasına İnce ve Akşener’den yalanlama

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı (TİKA) kapatacaklarını iddia eden Başbakan Binali Yıldırım’ı yalanladı.

Yıldırım, TİKA’nın Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen eserlerini ayağa kaldırdığını belirterek “TİKA’yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ’nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ’nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vaadediyorlar” demişti.

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Yıldırım’a hem Akşener’den hem İnce’den cevap geldi.

‘Harcamayı sorgulayacağım’

İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Ben TİKA’yı kapatacakmışım, bununla ilgili bana çemkiriyor” diyerek TİKA’yı kapatacağını söylemediğini kaydetti.

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“TİKA’sından AFAD’ına, bu çiftlik haline gelmiş kurumların neyi nereye harcadığına bakacağım” dediğini ifade eden Akşener, TİKA’nın yılda 4 milyar dolar harcadığını, bunun sorgulamasını yapacağını dile getirdi.

Akşener, “Onun için korktular, iftira atıyorlar ve yalan söylüyorlar” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de “Meydanlarda TİKA’yı kapatacağım söyleniyor. Ben ağzıma böyle bir şey almadım” dedi.