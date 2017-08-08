Yıldırım’ın ‘Passolig’ serzenişi: Bana yapıştırıyorsun, kendin uygulamıyorsun

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Kupa finalinde yaşananlardan sorumlu tuttuğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini istifaya çağırdı.

Beşiktaş ve Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Reklam

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmak istemesi gerilimi iyice yükseltmişti.

‘Federasyon sorumluluğu üzerine alacak’

NTV canlı yayınına katılan Yıldırım, TFF’nin organize ettiği son üç finalde de saha olaylarının yaşandığını hatırlattı.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı şunları söyledi: “Özel güvenlik mi sorumlu, o zaman hesabı verecek. Efendime söyleyeyim emniyet mi sorumlu, hesabı verecek. Ya federasyon burayı organize etmedi mi? Federasyonda sorumlu hiç yok mu ya! Hiç federasyon sorumlu değil. Onlar yalnızca maç oynanacak, hakem atadık. Bunu mu yapıyorlar yani! Bütün sorumluluk federasyonun. Federasyon çıkacak, sorumluluğu üzerine alacak ve gereği neyse yapacak. Gereği nedir? Suçlu olanları tespit etmek, emniyetle veya başka kurumlarla ortak çalışarak ortaya koymaktır. Üç final oynadın, üçünde de aynı şeyi yaşadık. Bundan sonrakinde de yaşamayacağız diye bir şey yok.”

‘Bana Passolig’i yapıştırıyorsun, kendin uygulamıyorsun’

E-bilet uygulaması Passolig’in liglerde zorunlu olmasına karşın TFF’nin organizasyonlarında Passolig zorunluluğu olmadığına dikkat çeken Yıldırım “Passolig diyorsun, bana Passolig’i zorla yapıştırıyorsun. E sen final oynatıyorsun, Passolig uygulaması yapmıyorsun. Sorumlu TFF’dir. TFF futbolla ilgili bütün organizasyonların sorumlusudur. Sorumluluğu üstüne alacak” diye konuştu.

‘Beceriksizler’

Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetimine istifa çağrısı yapan Fenerbahçe başkanı “Bırakın bununla ilgili konuşmayı, detaylı bir şeyler söylemeyi, istifa etmeleri lazım. Beceriksizler çünkü. Şimdi bana yine ceza verecekler, versinler. Önemli değil” ifadelerini kullandı.