Yıldırım’ın kardeşi de seçimi ‘mundar etmiş’: Seçmen kaydı başka evde çıktı

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturan kardeşi Eyüp Yıldırım’ın seçmen kaydının Çekmeköy’deki bir belediye çalışanının evinde yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında 31 Mart seçimlerini ‘mundar’ ilan ederken en önemli gerekçelerinden biri Büyükçekmece’de yapıldığını öne sürdüğü seçmen kaydırmalarıydı. Büyükçekmece’deki bazı kaydırmalar AKP ve CHP’nin itirazları sonrası seçimden önce tespit edilerek 700’ü aşkını silinmişti. Ancak AKP sayının çok daha fazla olduğu iddiasında.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman, Yıldırım’ın kardeşinin de seçmen kaydını naklettiğini açıkladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Ataman, önceki dönem Çekmeköy belediye başkan yardımcılığı yapan Eyüp Yıldırım’ın Sancaktepe’de oturduğu halde seçmen kaydının Çekmeköy’de bulunduğunu söyledi. Ataman “Adresi yasadışı biçimde belediye personeli M.Ç.’nin Sultançiftliği Mahallesi’ndeki evine alınmış” dedi.

CHP’li yönetici, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Keskin ve eşinin de aynı belediye personelinin evinde yaşıyor gibi gözüktüğünü, belediyenin ilçe nüfus müdürlüğünde çalıştırdığı daimi yetkilisi Sadık Işık’ın evinde dokuz kişinin daha kaydının bulunduğunu da dile getirdi. Ataman’ın tespitine göre bu kişiler arasında Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Selman, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın sağ kolu Zafer Sevencan ve eşi de var.