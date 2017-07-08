Yıldırım’ın ‘kafası karışık’: Yollarda adalet aranabilir ama yeri Meclis

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Başbakan Binali Yıldırım, bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü normal karşılarken, diğer yandan adaletin Meclis’te aranması gerektiğini söyledi.

Pendik’te konuşan Yıldırım, yürüyüşü eleştirerek, CHP liderinin sık sık gündeme getirdiği ‘kontrollü darbe’ söylemine değindi: “Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ demek, bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Milletimizin meydan meydan verdiği o destansı özgürlük mücadelesine halel getirmenin, leke sürmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır.”

Reklam

Sonrasında “Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine ‘kontrollü darbe’ demekten vazgeçeceğiz” diyerek Kılıçdaroğlu’na ‘tavsiye’ veren Yıldırım, hemen ardından “Adaletin yeri Meclis’tir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok” ifadelerini kullandı.