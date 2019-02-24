Yıldırım’ın İstanbul’a vaadi: Yüzer konser alanı

AKP İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası kapsamında İstanbul Boğazı’nda yüzen konser ve konferans alanı projesini vaad ediyor.

Görseller: DHA

Boğaz’da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek olan ‘Boğaziçi Etkinlik Sahnesi Platformu‘nda konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede gerçekleştirilecek.

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Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform ile Boğaz’ın imajının güçlendirilmesi planlanırken, Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı olarak işlevlendirilecek. Yer değiştirerek Boğaz’ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak. 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak platform 100 metre çapında olacak.

Arnavutköy’e yapılması vaat edilen tiyatro sahnesi.

Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek ‘Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu’ ise üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

