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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’ın İmamoğlu ile canlı yayına çıkmak için tek şartı: İstanbul’u konuşalım

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nun televizyonda canlı yayına çıkma çağrısına, “Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı sonrası sonuç Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilip seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

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İmamoğlu 23 Haziran’da yenileme seçimi öncesi çıktığı programlarda bir süredir Yıldırım ile canlı yayında tartışmak istediğini dile getiriyor. Çeşitli kanallardan da bu konuda ikiliye davetler geliyor.

Bu sabah (28 Mayıs) Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan AKP’li Yıldırım, şöyle konuştu: ”Hangi kanalda kiminle yapacağımız benim açımdan fark etmez. Hiçbir problem yok. Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, İstanbul’a haksızlık etmek istemem.”

”Çünkü çaldılar’ demeye mecburdum’

Yıldırım daha sonra AKP’lilerin sosyal medyadaki sloganı haline gelen “Çünkü çaldılar” sözlerine de açıklık getirdi: ”Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil, farkındayız. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum” dedi.

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Yıldırım, 31 Mart gecesi ‘kazandık’ açıklaması yapmasına ise ”Yüzde 98’den fazlası açılmış, bundan sonrası değişmeyecek dediler. Ben bu açıklamayı yaptım. Bu bir hataysa hata benim” cevabını verdi.

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