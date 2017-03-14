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Yıldırım’ın iddiası: Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi

Başbakan Binali Yıldırım, Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’in gözaltına alınmasından dolayı Hollanda’nın özür dilediğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Maslahatgüzar Alper Yüksel’le birlikte Kaya’nın ekibinden beş kişi gözaltına alınmıştı.

Hürriyet’ten Serkan Demirtaş’ın haberine göre Yüksel, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı diplomat kartını göstermesine karşın yaklaşık dört saat hücrede tutulmuş ve iletişim kurması engellenmişti.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk yayınında konuştu.

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun indirilmemesi en büyük ayıptır. Aile bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır. Fiili durumun karşılığı verilecektir. Bu konuda özür ve bu işe sebep olanlara hesap sorulması, vatandaşlarımıza yapılan şiddet mağdurlarına haklarının iade edilmesi” diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, Hollanda’ya yaptırımların ilişkileri tamamen kesme anlamına gelmediğini söyledi.

Açıklama yapmadan önce görüşme talep ettiklerini kaydeden başbakan, “Görüşme tamamen işin yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiği ile ilgiliydi. Biz bu noktaya gelmesini istemiyoruz. İşin sonunda da ‘Bir oturalım yemek yiyelim’ dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Oradan yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz burada, gitmeyecek” diye konuştu.

Maslahatgüzarın gözaltına alınmasının yanlışlıkla olduğunu söylendiğini aktaran Yıldırım, “Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi” dedi.

Hollanda gazetesi görüşmeyi aktarmıştı

Rutte… (Fotoğraf: Reuters)

Hollanda’nın AD gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin bir yemekte bir araya gelerek diplomatik krizi konuşacağını yazmıştı.

Bu bilgiyi Rutte’nin bugün yayınlanacak bir söyleşisine dayandıran gazetenin haberine göre, “Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup koca birer tabak yemek yiyelim” dedi.

Böyle bir yemeğin gerilimi yumuşatacağını ve Yıldırım’ın teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyen Hollanda başbakanı, “Bunun için uygun zamana bakacağız” dedi.

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