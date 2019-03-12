Yıldırım’ın ‘gönlü razı değil’: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, partisinin beka sorununu öne çıkaran seçim kampanyasına rağmen, “Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım… Benim gönlüm razı değil buna” dedi.

Arşiv fotoğraf: DHA

‘Cumhur ittifakı’ çatısı altında yerel seçimlerde işbirliği yapan AKP ve MHP’nin ana kampanya söylemi, kaybetmeleri durumunda devletin bekasının (varlığının) tehlikeye gireceği yönünde.

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Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk’e konuşan Yıldırım, beka söylemine nasıl baktığı yönündeki soruyu yanıtladı. Beka denen şeyin ‘bayrak, toprak, millet, devlet’ olduğunu belirten Yıldırım bu kavramların üzerinde tartışma yapılacak bir şey olmadığını söyledi.

Bu tartışmayı ittifakların oluşma şeklinin gündeme getirdiğini belirten Yıldırım şöyle devam etti: “Terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor. Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna.”