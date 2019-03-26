Yıldırım’ın çözümü metro: Trafik katlanılır olacak, eve 36 dakika erken gideceksiniz

AKP’nin İstanbul aday Binali Yıldırım, seçilmesi halinde kent trafiğinin ‘katlanabilir’ olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk TV’de canlı yayında konuşan Yıldırım, “İstanbul’un trafiğini yüzde 100 çözerim” diyenlere inanılmaması gerektiğini ifade etti. “Ben akan ve katlanabilir bir trafik vadediyorum” diyen AKP’li aday, bunun yolunun metro olduğunu dile getirdi.

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Yıldırım, metronun yüzde 18 olan payının yüzde 48’e çıkarılacağını, böylece yollardaki trafiği yüzde 30 azaltmış olacaklarını aktararak “Her gün 36 dakika erken eve gideceksiniz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllık 22 milyar lira bir kaybı var bunun bize. Bu parayı başka işlerde kullanacağız. TEM’in altıyla sahil arasında nüfusun yüzde 80’i yaşıyor. Bu bantta yapacağımız projelerle vatandaş evinden çıkıp 750 metre her yöne gittiğinde bir metro istasyonuna erişebilecek, ölçü bu. Bu yeter mi, yetmez. Bu işin omurgası. Buna ilave şu anda yollar otopark olarak kullanılıyor.”