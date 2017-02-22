Yıldırım’ın ‘Bozkurt’una Kılıçdaroğlu yorumu: Onu ben değil, Devlet bey değerlendirsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın dünkü grup toplantısında ülkücülerle özdeşleşmiş ‘Bozkurt’ işaretini yapmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kim ne yaparsa yapsın referandumda ‘Hayır’ın kazanacağını savundu.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre partisinin yürüteceği kampanyanın ayrıntılarını anlatan Kılıçdaroğlu, referandumda ‘Evet’ diyen AKP ve MHP olmak üzere iki kesim bulunmasına rağmen, ‘Hayır’ cephesinin hayli geniş bir kitle olduğunu, bu kitlenin çoğulcu kampanyasını öne çıkarak engellemek istemediklerini söyledi.

“Bunlar siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları… Çoğulcu bir kampanya yürüyor şu anda. Biz şu anda dominant olarak öne çıkıp o çoğulcu yapının dengesini bozmak istemiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, CHP olarak kendi kampanyalarında müziği bulmaya çalıştıklarını, tek bir firmayla çalışmadan hazırlıkları yürüttüklerini söyledi.

‘Bunların hepsine saygı göstermek lazım’

CHP’nin ortak şarkı, ortak slogan, ortak amblem gibi bir arayışının olmadığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Mesela, bugün gördük, kimisi avucuna hayır yazmış, mesela Meral Hanım ay yıldızlı kına yakıyor, hayır diyor. Kimisi ‘niyet hayır, akıbet hayır’ diyor, onların kendi sloganları var. Bütün bunların hepsine saygı göstermek lazım. Bir demokrasi ortak paydasında, çoğulcu yapı birleşmiş durumda. Siyasi görüşler farklı ama ‘Hayır’ diyerek, demokrasiyi savunan geniş bir kitle var.”

CHP lideri, Yıldırım’ın ‘Bozkurt’ işareti yapmasıyla ilgili yorumu Bahçeli’ye bıraktı: “Ben değil de, onu Devlet bey değerlendirsin. Ne yaparlarsa yapsınlar ‘Hayır’ kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti halkı bana göre ‘Hayır’ diyerek, Cumhuriyetin ikinci dönüm noktasına, böyle önemli bir değişime imza atacak.”

‘Evet çıkmayacak mı’

“‘Evet’ çıkarsa kendinizi yenilmiş hisseder misiniz?” sorusunaysa Kılıçdaroğlu, “Evet çıkmayacak ki… Biz bunu alandan görüyoruz” yanıtını verdi.

CHP lideri, Şili’de Augusto Pinochet’nin devlet başkanlığından devrildiği referandum sürecini anlatan ‘No’ filminde hikayesi anlatılan reklamcı Francisco Garcia Ferrada’nın Türkiye’ye gelmesinin gerekçesini de şöyle anlattı: “Bizim gençlik kolları davet etmiş. Yani doğrudan partiyle ilgisi yok. Kaldı ki bir sanatçının Türkiye’ye gelmesi onları niye üzüyor ki? Eğer gençler onun düşüncelerinden yararlanmak istiyorlarsa yararlanır. Ama CHP’nin referandum kampanyasıyla bir ilgisi yok.”

‘Kimse yeni bir paralel devlete teşebbüs etmesin’

Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in darbe girişimi olasılığına karşı kurduğu telsizli, dronelu iletişim ağına da değinen Kılıçdaroğlu, “Tek bir şey söyleyeceğim: Paralel devletin ne olduğunu, bunun faturasının neye mal olduğunu millet gördü. Kimse yeni bir paralel devlet kurmaya teşebbüs etmesin” dedi.