Yıldırım’ın adaylığıyla ilgili sorunlar giderilmiş

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı olarak anılan TBBM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığına ilişkin pürüzlerin giderildiği öne sürüldü.

Star’dan Mustafa Kartoğlu’nun haberine göre Yıldırım’ın rahatsız olduğu üç konu ‘protokol’, ‘teşkilat ve ilçe belediyelerindeki listeler’ ve ‘Meclis başkanlığı’na ililişkin sorunlar çözüldü.

Reklam

‘Protokolde eski başkan sıfatıyla yer alacak’

Habere göre Yıldırım’ın adaylığı ‘tartışmalı’ olmasa da büyükşehir belediye başkanının illerin resmi protokolündeki yeri 42’nci sıradayken ilk sırada TBMM başkanlığı var. Yıldırım eğer İstanbul belediye başkanı seçilirse ‘eski TBMM başkanı’ sıfatıyla protokolün birinci sırasında yer alacak.

‘Aday belirlemelerinde etkin olacak’

Yıldırım’ın il başkanlığı, ilçe başkanlıkları ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkin olma isteği kabul edildi. Haberde Yıldırım’ın pazar günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile Dolmabahçe’de gerçekleştirdiği altı saatlik görüşmenin de bunun işareti olduğu, ilçe belediyeleri ve teşkilatlar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Reklam

‘Meclis başkanlığını bırakıp seçime sadece milletvekili olarak girecek’

Yıldırım seçime Meclis başkanı ve milletvekilli olarak da girebilir, ancak Meclis başkanlığını bırakacağı ve seçime sadece milletvekili olarak gireceği belirtiliyor.