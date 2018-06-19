Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına şerh koyan kararına ilişkin, “Teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı” dedi.

Haber kanallarının aktardığına göre, Yıldırım, ABD Senatosu’ndaki gelişmeyi, “Bu talihsiz bir gelişme, alternatifsiz değiliz. Bu ambargolar zafiyete neden olmaz” diye eleştirdi.

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Türkiye’ye silah satışını özel prosedüre bağlayıp güçleştiren karar tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nin ardından Kongre’nin diğer kanadı Senato’da da kabul edilmişti.

Tasarının yasalaşmasından sonraki 60 gün içerisinde ABD savunma bakanı Kongre’ye Türkiye’ye ilişkin kapsamlı bir rapor sunacak. Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi ve Türkiye’nin de kullandığı ABD menşeli silahların bu alımdan nasıl etkileneceği değerlendirilecek.

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Tasarı, raporun sonucuna göre onaya tabi olacak silah sistemlerini, F-35 tipi beşinci nesil savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra ve H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçakları diye sıralıyor.

Tasarı ABD Başkanı Donald Trump’ın onayı sonrası yürürlüğe girecek. Daha önce imzalanan anlaşma gereği F-35 savaş uçaklarının 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye teslim edilmesi gerekiyor. Uçakların pilot eğitimlerinin ABD’de tamamlanmasından sonra Türkiye’ye sonbaharda gelmesi planlanıyor.