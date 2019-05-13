Yıldırım’dan seçim vaatleri: Su ve ulaşımda indirim

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım su tüketiminde ve öğrenci Akbil’inde indirim yapılacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesinde vaadettiği kişi sayısı daha fazla hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su birim fiyatına ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını ve aylık öğrenci Akbil’inin 85 liradan 40 liraya düşürüleceğini belirtti.

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Nisan ayında Ekrem İmamoğlu aylık öğrenci Akbil fiyatının 85 liradan 50 liraya düşürülmesi için İETT’ye talimat vermiş, AKP grubu ise 40 liraya düşürülmesi gerektiğini söylemişti. İmamoğlu su için de konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi talimatını vermişti.

İmamoğlu bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP grubunun AKP’nin Akbil fiyatı indirimi vaadini gerçekleştirmesi için konunun takipçisi olacağı mesajını paylaşmıştı.