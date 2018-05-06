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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’dan ‘milli ittifak’ analizi: Şer odakları bir araya geldi

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Başbakan Binali Yıldırım ‘şer odakları‘nın kendilerine karşı bir araya geldiğini öne sürerek 24 Haziran seçimleri için, “Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçim” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Seçimlere CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ‘millet ittifakı’ olarak girmeye karar vermişti.

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AKP’nin İstanbul kongresinin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu önünde toplanan partililere hitap eden Yıldırım Şöyle konuştu: “Seçimler önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim de şer odakları bir araya geldi. İçerde ve dışarıda  Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin memleket sevdalılarıyla memleket meselesi diyerek ‘cumhur ittifakı’yla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Ülkemizin bağımsızlığına ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir.”

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