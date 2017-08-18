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Yıldırım’dan Merkel’e Gümrük Birliği çıkışı: Sanki biz de can atıyoruz

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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’yle Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmeyeceklerini söyleyen Alman başbakan Angela Merkel’e yanıt verdi: “Sanki biz de can atıyoruz.”

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yurttaşlara seslenen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi Merkel’e yüklendi.

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Türkiye’nin, ülke yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olmayacağını ifade eden başbakan, bu tür açıklamaların Avrupa ve Türkiye’ye zarar vereceğini söyledi.

Yıldırım, Almanya’yı sağduyuya davet edip “Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir” derken, ‘Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere’ de müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Sanki biz de can atıyoruz’

Başbakan, Gümrük Birliği’ne dair şunları söyledi: “Terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Almanya başbakanı sayın Merkel, hiç ama hiç şık olmayan açıklamalar yapıyor. Bir ülkenin Almanya başbakanı, AB ülkelerine diyor ki ‘Gümrük Birliği konusunda aman Türkiye’nin önünü açmayın.’ Almanya adeta AB’ye talimat veriyor. AB’de 28 ülke var. Hani AB değerleri, hoşgörü? Bir ülkenin talimatı ile AB iş yapacaksa, zaten o birlikten hayır gelmez. Biz AB, Almanya ile ilişkilerimizde diyoruz ki, karşılıklı içişlerine saygı gösterin. Birbirimizin hukukuna saygı gösterilim. Türkiye’nin düşmanı teröristlere, ülkenizde müsamaha göstermeyin. ‘Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin’ diyorsun. Sanki biz de can atıyoruz.”

Ticaret hacminin genişlemesine engel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, AB’yle arasındaki gümrük birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak biçimde güncellenmesini istiyor.

Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Gümrük birliği güncelleme sürecinin başlayabilmesi için üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na yetki vermesi gerekiyor.

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