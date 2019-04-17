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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’dan mazbata yorumu: Hayır getirmesini temenni ediyorum

İstanbul’da mazbatanın CHP’li Ekrem İmamoğlu’na vermesiyle ilgili açıklamada bulunan AKP’nin adayı Binali Yıldırım, “Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Son söz YSK’nındır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.”

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İstanbul’da Maltepe ilçesinde de yeniden sayım sürecinin sonlanmasıyla beraber bugün il seçim kurulundan mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu görevine başlamıştı.

AKP’nin İstanbul’da seçimlerin iptal edilip yenilenmesi talebiyle verdiği olağanüstü itiraz dilekçesi YSK tarafından önümüzdeki günlerde değerlendirilecek.

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