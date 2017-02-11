Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘FETÖ’ ve PKK ile aynı dili konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını iddia ederek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ,’ PKK ve HDP ile aynı dili konuştuğunu savundu.

AKP’li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğini görüşmek için CHP’nin de kapısını çaldıklarını ama bekledikleri cevabı alamadıklarını belirterek, “Hatta ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıysanız bunu da anlayışla karşılıyoruz, siz de teklifinizi getirin biz de getirelim’ dedik. Buna da maalesef cevap alamadık” dedi.

‘Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez’

CHP’den gelen “Anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu” eleştirilerine “İnsaf be kardeşim” diye yanıt veren Yıldırım, CHP’yi “Bakın maalesef CHP memleket meselesini çözmek yerine toplumu ayrıştırma ve kutuplaştırma için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. ‘Anayasa değişikliği halk oylaması ile kabul edilirse Türkiye bölünür.’ Hadi oradan Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez” sözleriyle eleştirdi.

‘Ey Kemal Bey…’

Yıldırım’ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı: “Anamuhalefet partisi lideri adeta FETÖ’cülerle, PKK ile HDP ile aynı dili konuşuyor. Yakışmaz. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor. Ey Kemal Bey… Bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin söylediklerine kulak ver. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir olalım, beraber olalım, birlikte Türkiye olalım. CHP sanki iktidara değil, millete muhalefet ediyor. CHP Cumhuriyete, demokrasiye muhalefet ediyor.”