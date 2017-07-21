Yıldırım’dan ılımlı yaklaşım: Almanya’yla olayları germenin anlamı yok

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Başbakan Binali Yıldırım, bir Alman aktivistin Türkiye’de tutuklanmasının ardından Almanya’dan gelen sert çıkışlara karşılık ılımlı mesajlar verdi.

Gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla başlayan gerilim, insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından zirve yapmış, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı bugüne kadar izledikleri politikayı sürdüremeyeceklerini, yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

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Almanya’nın ilk hamlesi Türkiye’den gelen savunma projelerini gözden geçirileceğini açıklamak olmuştu.

Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, gerilen havaya rağmen ılımlı mesajlar verdi.

“Alman yetkililere sesleniyorum: Daha sakin hareket edelim, tüm meseleleri konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz” diyen Yıldırım şöyle devam etti: “Almanya Türkiye ile ezeli stratejik ortaktır; bugün de hükümetimiz Almanya’yı stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla gerginlik oluyor ama çağrım teenni ile hareket edilmesi. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya’ya da Türkiye’ye de yararı yok. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. ”

Yıldırım sözü ‘FETÖ’ye getirmeyi de ihmal etmedi: “Almanya’da FETÖ ve PKK’lılar geniş alan buluyor, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz; isteğimiz uluslararası hukukun gereği.

Başbakan Alman şirketlerini yasak konduğunu da yalanladı: “Almanya’daki 68 şirkete yasak koymuşuz, külliyen yalan; zaten onlar yarı yarıya Türk şirketidir. Burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamaların anlamı yok. Almanya ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli.”