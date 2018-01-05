Yıldırım’dan ‘Hazinedar’ yorumu: İcap ederse yine yapılabilir

Başbakan Binali Yıldırım, Murat Hazinedar’ın Beşiktaş belediye başkanlığından uzaklaştırılmasına ilişkin, “Süreçler işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırılan Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmış durumda.

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Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla ilgili soruyu şöyle yanıtaladı: “Bu bir hukuki süreçtir. Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumundalar. Yanlış yapanlar varsa hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. Müfettişler gerekli denetimleri yaparlar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunun yolu da mahkemelerdir. Süreçler işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir.”

Hazinedar, 180 inceleme ve araştırmadan bir şey çıkmadığını belirterek, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla ilgili, “İşim olmamıştır, olamaz da” demişti.