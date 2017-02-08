Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyecek olanların, Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olacağını ileri sürdü.

AKP’li ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıda konuşan Yıldırım, yeni sistemi eleştiren muhalefet partileri ve yurttaşların parlamenter sistemi savunmalarının gerekçesini “Bunların derdi, mevcut sistemi savunmak değil, onlar sadece biz yeni bir sistem önerdiğimiz için, uygulama aşamasına, milletimizin önüne getirdiğimiz için bu mevcut sisteme can simidi gibi sarıldılar” diye açıkladı.

‘Hayır’ diyecek olanların halka hakaret ettiğini iddia eden başbakan, “Bunlar, Türkiye monarşiyle yöneltilseydi kralcı, kraliçeci olurlardı. Cumhuriyetçilikleri de başka bir şey değil. Millete her türlü hakareti yapan, bu zihniyet ne cumhuriyetçi, ne demokrat olabilir” diye konuştu.

‘Aynı delikten defalarca ısırıldık’

Yeni sisteme geçişe bir gecede karar verilmediğini savunan Yıldırım, bunun sebeplerini şöyle açıkladı: “Arka arkaya gelen birçok sebebi var. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Biz mevcut sistemde aynı delikten defalarca ısırıldık. Siyasi, sosyal, ekonomik yıkımlarla, terörle ısırıldık. Artık yeter, söz de karar da milletindir.”

‘Muhalefet karalama kampanyası yapıyor’

Başbakan, cumhuriyetin baki olduğunu ancak yönetim sisteminin miadını doldurduğunu belirtirken, Türkiye’nin rejim sorunu olmadığını kaydederek, muhalefetin ‘karalama kampanyası’ yaptığını öne sürdü: “Muhalefet yeni sistemle getirilen bu değişiklikle hiç alakası olmayan konuları, tam bir karalama, yalan kampanyası yaklaşımıyla gece gündüz anlatıyor. Yalan rüzgarı. Yüz kızarmıyorsa, dilin zaten kemiği yok üfürüyor da üfürüyor. Tek adamlıktan gelip, ülkenin bölünmesine kadar işi vardırıyorlar.”

‘Bahçeli’ye teşekkür ediyorum’

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ilan eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti: “Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Milletimizin önüne bir anayasa değişikliği, onunla birlikte yeni bir hükümet sistemi tercihi getirebilmiş olmamızın paydaşlarının bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı ve milletvekillerine gösterdikleri bu vatanseverlik için, ‘Önce ülkem ve milletim’ dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”