Yıldırım’dan halka çağrı, Suriyelilere gözdağı: Suç işleyeni sınırdışı ederiz

Başbakan Bnali Yıldırım, son dönemde artan Suriyelilere ayrımcı söylemlere karşı halkı uyarırken, Suriyelilere de, “Suç işleyen kendini sınır dışında bulur” uyarısı yaptı.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, Ankara temsilcileriyle görüşen Yıldırım, Suriyelilere vatandaşlık verileceğini hatırlatarak bunun bazı şartlara bağlı olduğunu belirtti.

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Yıldırım, “Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, bu millete, devlete bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz” diye konuştu.

‘Sınırdışı ederiz’

“Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır” diyen başbakan, gözdağı da verdi: “Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.”

‘Gereği yapılır’

Yıldırım, vatandaşlık verilecek kişilerin MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirtip, şöyle devam etti: “Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınması, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye hukuk devleti. Vatandaşımız bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki gereği hemen yapılacaktır.”