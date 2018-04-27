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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’dan Gül’e sitem: ‘Partimin yanındayım’ demeliydi

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Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde ‘çatı adaylığı’ için adı geçen eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Ben partimin yanındayım” demesi gerektiğini söyledi.

Gül’ün adı CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti’nin adayı olarak anılmıştı. Ancak İYİ Parti, genel başkanları Meral Akşener’i aday göstereceklerini söylerken CHP’de Gül’ün aslında hiç gündemlerinde olmadığını dile getirmişti.

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Son olarak Saadet de Gül’ün kendi adayları olmayacağını, adaylarını 1 Mayıs’ta açıklayacaklarını duyurmuştu. Gül ise 28 Nisan’da basın toplantısı düzenleyecek.

‘AK Parti’nin Gül’e vereceği yeni bir şey yok’

Yıldırım, televizyonların ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Başbakanın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

“* (Gül aday olacak mı sorusuna) Bize ne ya. Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var.

* Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.

‘Abdullah Gül savruldu gitti’

* Abdullah beyin, başından beri gelip ‘Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım’ demesini beklerdim. AK Parti’de gelenek böyledir.”

* Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama ‘Ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah bey olsun’ dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın ‘Sen geç’ demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti.”

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