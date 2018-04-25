Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’dan Gül sorusuna: Hareketten ayrıldığınızda yeni yere yaranamazsınız

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Başbakan Binali Yıldırım, AKP’li Abdullah Gül’e ‘eski ve yeni yer’e yaranılamayacağı’ mesajını verdi.

Gül. (Fotoğraf: DHA)

Son günlerde eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yayınlanmıştı.

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Bunun için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülmüştü. CHP ise Gül’ün adaylığını net şekilde yalanlamıştı.

‘Yaranamazsın’

Yıldırım’a İspanya dönüşünde Gül’ün adaylık ihtimali soruldu.

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Başbakan şu yanıtı verdi: “Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir.”

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