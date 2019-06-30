Yıldırım’dan Evrensel’e 25 bin liralık dava

İstanbul seçimini kaybeden Cumhur İttifakının AKP’li adayı Binali Yıldırım Evrensel gazetesine tazminat davası açtı. Yıldırım, avukatı aracılığı ile açtığı davada evrensel.net’te yayımlanan “Sosyal medyada AKP’ye #SizYaptınız tepkisi” başlıklı haber nedeniyle Evrensel’den 25 bin TL tazminat talep etti.



Davacı Yıldırım’ın vekili tarafından hazırlanan dosyada, Evrensel’in internet sitesinde yer alan haberin, yalan ve iftiralarla dolu olduğu, haberin Binali Yıldırım’ın kişilik haklarını ihlal ederek manevi zarara uğrattığı iddia edildi.

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‘Biz yaptık, yine yaparız’

Gazeteden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Haber 16 Haziran 2019’da Twitter’da sürdürülen #SizYaptınız kampanyasını anlatıyordu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı AKP adayının ‘Biz yaptık yine biz yaparız’ sloganından yola çıkarak #SizYaptınız etiketi oluşturdu ve siyasi eleştiriler içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda, AKP yönetiminde yaşanan sorunlar ya da Binali Yıldırım’ın dahil olduğu iddia edilen yolsuzluklar eleştirildi, ‘Biz yaptık yine yaparız’ denildi.“

‘İfade özgürlüğü kavramı bu değil’

Gazetenin avukatlarından Devrim Avcı açılan davayı şu sözlerle yorumladı:

“Binali Yıldırım tarafından açılan bu tazminat davası, daha önce de açmış olduğu davalar gibi, kendilerinin eleştirilmeye ne kadar kapalı olduğunun bir göstergesidir. Ancak, kendisinin ve bağlı olduğu siyasi partisi AKP’nin yaşadığımız bu süreçte yapılan her eleştirel, her olumsuz habere gerek tazminat gerek ceza davası açması, haberlere erişim engeli kararları aldırması, muhalif gazeteleri yüklü para cezaları ve muhalif gazetecilere para ve hapis cezaları ile karşı karşıya gelmeleri maalesef olağan hale gelmiştir. Ancak, bu olağan bir durum değildir.

Siyasi iktidarın ve yöneticilerin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramını işine geldikleri gibi yorumladıklarını göstermektedir. Zira, ifade özgürlüğü, siyasi iktidara karşı eleştirel tutum alan kişilerin ifadelerinin korunması için getirilmiş bir kavramdır. Kaldı ki, bu durum gerek Yargıtay kararları gerekse de Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında da bu durum açıklanmaktadır.”

Avcı, “siyasi iktidar kendilerine yönelik alkışlar kadar eleştirilere de katlanmak durumundadır” dedi.