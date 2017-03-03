Yıldırım’ın ‘Evet’ gerekçeleri: Bu sistemde hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan oluyor

Anayasa değişikliğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, mevcut sistemde ‘abidik gubidik işler döndüğünü, hiç akla gelmeyecek başbakanlar çıktığını’ söyledi.

Yıldırım, partisinin referandum mitinglerine devam ediyor.

Sinop İskele Meydanı’nda dün yurttaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, şu an halkın başbakanı seçemediğini, sadece partilere oy verdiğini kaydetti.

Yıldırım, şunları söyledi: “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece Meclis’i seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş.”