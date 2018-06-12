Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemin gündemi ‘bedelli askerlik’le ilgili “Bence şartlar oluştu” dedi.

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümet üyelerinin gündemi.

Reklam

Habertürk yayınına katılan başbakana ‘bedelli askerlik’ soruldu.

Yıldırım şöyle yanıt verdi: “Bedelli yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi olacak. Bu sadece bedelli meselesi değil, bu bir reform. Ciddi anlamda birikim var. Bunu bedelli ile çözmek değil bütün boyutlarıyla ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bence şartlar oluştu.” 

Reklam

Yıldırım’a bedellide yaş ve ücret soruldu: Haberler asılsız, yeni yönetim belirler

A Haber: ‘Bedelli’ çalışması başladı; 20-25 bin lira, yaş sınırı 28

Yıldırım seçim sonrasını adres gösterdi: Bedelli askerlik ele alınacak

Bedelli askerlik sorulunca Başbakan Yıldırım: Bir şekilde çözülmesi lazım

Erdoğan’dan bedelli askerlik sorusuna: Seçim sonrası ‘Uygun’ denirse önünü açarız

Sözcü Kalın, bedelli askerlik için seçim sonrasını işaret etti: Şartlara göre bakılır

İnce’den askerlik için ‘yeni model’: Bedelli yok, askerlik iki aya inecek

Erdoğan, bedelli askerlik için başkanlığı işaret etti: Geçiş hallolunca masaya yatırılır

AKP sözcüsü: Bedelli askerlikle ilgili düzenleme gündemimizde yok

Hükümet bedelli askerliği gündeme alıyor: Son sözü Erdoğan söyleyecek

Hükümet bedelli askerliğe ‘olumlu’ bakıyor

Erdoğan’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Seçim ortamında doğru değil

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...