Yıldırım’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemin gündemi ‘bedelli askerlik’le ilgili “Bence şartlar oluştu” dedi.
‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümet üyelerinin gündemi.
Habertürk yayınına katılan başbakana ‘bedelli askerlik’ soruldu.
Yıldırım şöyle yanıt verdi: “Bedelli yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi olacak. Bu sadece bedelli meselesi değil, bu bir reform. Ciddi anlamda birikim var. Bunu bedelli ile çözmek değil bütün boyutlarıyla ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bence şartlar oluştu.”
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