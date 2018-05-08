Yıldırım’dan bankalara: ‘Yüksek faiz bizim için iyi değil’ diyorsanız indirin

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’nın yüksek faizin kendileri için iyi bir şey olmadığı yönündeki sözlerine atıfta bulunarak “O zaman faizi indirin” dedi.

Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 61’inci Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu belirten Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeninin ise Türkiye’nin enerji faturasının yüksek çıkması olduğunu dile getirdi.

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Merkez Bankasının bankalara dolar sağlayarak kura müdahale etmesi ile ilgili olarak da Yıldırım “Merkez Bankası gerek kur dalgalanmaları gerek piyasaların kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik yönetişim süreciyle gerekli tedbirleri almaya devam edecek” dedi.

Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın konuşmasına atıf yaparak şöyle konuştu: “Hüseyin bey, ‘Yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kâr etmiyor’ gibi bir şey dedi. O zaman indirelim. Bizim ödevimiz cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak.”