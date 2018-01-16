Yıldırım’dan ABD’ye YPG çıkışı: Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?

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Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’ kuracağını duyurmuştu. Ordunun yarısının Türkiye’nin terör örgütü olarak saydığı YPG’nin çatı örgütü olanDemokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını kaydedilmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koalisyon’un bu girişimi nedeniyle YPG’ye bir kez daha gözdağı vermiş, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti. Erdoğan, bugün yaptığı konuşmadaysa NATO’yu konuyla ilgili tavır almaya çağırmıştı.

‘Bu karar hayati önem taşıyor’

Başbakan Yıldırım açıklamasında bugüne kadar egemenlik haklarından taviz verilmediğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarıdır. NATO’nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Bugünlerde gerçek dost, gerçek dost olmayanlar belli oluyorlar. Yeni planlama, Türkiye’nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlamalardır. Biz, müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor. Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan zerre kadar taviz vermedik.”

Pentagon’dan açıklama

Son olarak, Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin Afrin’de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret ederek, “DSG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır” değerlendirmesinde bulundu.

Gün içerisinde açıklama yapan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye’nin Afrin’e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki YPG unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna “Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal’in kuzeyi ve Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde IŞİD’i yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz” yanıtını vermişti.