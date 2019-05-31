Yıldırım’dan 26 maddelik projeler paketi

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım üç ana başlıkta ve 26 maddede projelerini açıkladı.

‘Ailelerimiz için’, ‘Gençlerimiz için’ ve ‘İstanbul İstihdam Paketi’ adı altındaki projeler şöyle:

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Ailelerimiz İçin

1- Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ’ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1.5 milyar TL ana para, 500 milyon TL’ si de faiz olmak üzere yaklaşık 2 Milyar TL borcu var. Biz vatandaş ile “Sosyal Barış” adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon TL’yi silmiş olacağız.

2- Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi, İstanbul genelinde Doğalgaza %10 indirim yapacağız.

3- Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 TL, doğalgazda 50 TL’lik destek sağlayacağız.

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4- Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve Doğalgaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını arttırmış olacağız.

5- Bir müjdemiz de dar gelirli olan, evlenen çiftlere olacaktır. Bu çiftlerin düğünlerini, belediyenin sosyal tesislerinde yapacağız ve her çifte 8 bin TL düğün yardımı yapacağız.

6- Belediyenin otopark işletmesi olan İspark, ilk bir saat için herkese bedava olacak.

7- İstanbulumuzun 300 mahallesi var. Bu mahallerimize 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin çocukları kreşlerden ücretsiz yararlanacaklar. Her mahallede kreş olacak.

8- Adalar’da yaşayan vatandaşlarımızın ana karaya seyahatlerini ücretsiz hale getireceğiz.

9- İstanbul’da 3128 okulumuz var. Bütün okullara Okul Aile Birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek.

10- Gelecek beş yıl içerisinde 244.00 yeni otopark yapacağız.

11- Dar gelirli öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye desteği vereceğiz.

12- İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için, sokakları kameralı sistemler ile donatacağız.

13- Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 180.000 engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25.000 engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Bunu da belediyemiz bünyesindeki kamplarda gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidermiş olacağız.

14- Ev kadınlarımıza üretim desteğinde bulunacağız. Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için 1000 liraya kadar destek vereceğiz. Yani orada bir şey ürettikleri zaman, biz bunu sanal marketlerde satın alacağız. Ve o göz nuru el emeğini değerlendireceğiz.

15- İstanbul’da 300 bin motosiklet kullanıcısı bulunmaktadır. Motosiklet kullanıcılarının, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerinde ücret alınmayacaktır. Ayrıca motosiklet kullanan vatandaşlarımız için, İstanbul’un çeşitli yerlerine Motopark’lar yapacağız.

16- Öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

Gençlerimiz İçin

1- Tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması

2- Öğrencilerimizin İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye “Müze ve Şehir Tiyatrolarını” ücretsiz hale getireceğiz.

3- Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz.

4- Daha önceden öğrencilerimiz için 40 TL’ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz içinde uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak.

5- İstanbul’da 935 Amatör Spor Kulübü bulunmaktadır. Her bir kulübümüze ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız.

6- Gençlerimiz için İstanbul’u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul’da Dünya’nın en iyi e-spor oyuncuları ile yarışacak.

İstanbul İstihdam Paketi

1- İşsizler için, 39 ilçenin her birine yayılmak üzere üretime ve istihdama yönelik projelerimiz var. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız. Dolayısıyla bu istihdamı sağlayacak yatırımları hayata geçireceğiz.

2- Genç girişimciye 100 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Parlak fikirleri olan meslek yatırımcılarına bilişim sermayesi olarak vereceğiz. Daha ziyade bu bilişim, kodlama, yazılım, yapay zeka büyük veri analizi gibi konular.

3- 50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile ve Çalışma Bakanlığı ile beraber yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul’da biz belirleyeceğiz.

4- Bomba bir proje, İstanbul’da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için, öğrencilik ve iş öncesi ücretsiz staj programı oluşturacağız.







