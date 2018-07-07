Yıldırım’a ‘son KHK’ soruldu: Çalışma sürüyor, uzadı biraz

Başbakan Binali Yıldırım, ihraçların yer alacağı KHK’nın çıkmasının biraz uzadığını söyledi.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve defalarca uzatılan KHK’ların sonuncusu, emniyet ve TSK’dan ihraçları içeriyor.

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Yıldırım, dünkü açıklamasında KHK’nın yayınlanması için geçen geceyi göstermişti anca beklenen olmadı. Resmi Gazete’de geçen gece yalnızca cumhurbaşkanlığıyla ilgili kısa bir KHK yayınlandı.

AA’nın haberine göre Meclis’te gazeteciler Yıldırım’a ihraç KHK’sını sordu.

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Başbakan, KHK’nın bugün çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya “Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz” cevabını verdi.

Yıldırım, “Bugün bekleyelim mi?” sorusuna da “Bakalım” yanıtını verdi.