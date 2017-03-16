Yıldırım’a göre Wilders’in oyunu artırdığı seçime Türkiye ‘ayar verdi,’ ırkçılığı frenledi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Hollanda’daki seçimlere ‘ayar vererek’ ırkçılığın yükselişini engellediğini söyledi. Ancak aşırı sağcı Geert Wilders’in partisi sandalye sayısını beş artırarak ikinci sıraya yükseldi.

Çankırı’daki mitingde konuşan Yıldırım, Türkiye’ye yönelik Avrupa değerleri, insan hakları ve özgürlük konularında eleştiri getiren Avrupa ülkelerinin ‘gerçek yüzü’nün Hollanda ile yaşanan ‘kriz’de görüldüğünü belirterek, “Almanya’sı, Hollanda’sı, İsviçre’si… Mesele Türkiye olunca nasıl diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini gördük değil mi? Bunların ifade özgürlüğünden, insan haklarından anladığı bu kadar” dedi.

‘Türkiye, Hollanda seçimlerine ayar verdi’

Almanya ve Hollanda’ya seslenen Yıldırım, yaşananları ‘zorbalık’ diye niteleyerek, “Özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Teröristleri koruyup kollayacaksınız, bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz, konuşturmayacaksınız” diye konuştu.

Avrupa’nın siyasetini Türkiye’ye göre dizayn ettiğini savunan Yıldırım, “Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye’ye göre yapıyor. Bakın Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir kez daha ırkçılığı Avrupa’da frenledi” dedi.

Hollanda’da dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD zafer ilan etmişti.

Ancak Wilders’in İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Özgürlükler Partisi, seçimlerde sandalye sayısını 14’ten 19’a yükselmişti.

‘Avrupa’ya en güzel cevabı 16 Nisan’da vereceksiniz’

Başbakan, Türk düşanlığı ve İslam korkusu ile suçladığı Avrupa’ya verilecek ‘en güzel cevabın’ referandumda ‘Evet’ demek olduğunu söyledi: “Bu baskıcı tutuma en güzel cevabı siz, Çankırı, 16 Nisan’da vermeye hazır mısınız? Eminim ki Avrupa’da yaşayan 5 milyon kardeşimiz de bunları takip ediyor. Onları sakin olmaya, kışkırtmalara aldırış etmemeye davet ediyorum. Değerli gurbetçi kardeşlerim, vereceğiniz cevap seçiminiz olsun. 16 Nisan’da vereceğiniz cevap, Avrupa için ibret olsun.”