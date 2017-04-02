Yıldırım’a göre Ülker’in ‘darbe’ye yorulan reklam filmi ‘talihsiz’: Söylentiler züğürt tesellisi

Başbakan Binali Yıldırım, Ülker’in, 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filminin iktidara ‘kumpas’ olarak yansıtılması üzerine çıkan darbe söylentileri için ‘züğürt tesellisi’ dedi.

Ülker 1 Nisan’a özel olarak kardeşler arasındaki şakaları konu aldığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde küçük kardeşlerin büyüklerinden şaka yoluyla ‘intikam’ alışı konu ediliyor, “Zordur kardeş hayatı, şimdi hesaplaşma zamanı” deniyordu.

Reklam filmi yayınlanmasının ardından Ülker bir anda hedef haline getirildi. ‘Küçük kardeş’ temasını Gülen Cemaati’ne yoran kimi sosyal medya kullanıcıları, Ülker’in yeni bir darbeyi ima ettiğini savundu. Öyle ki reklamın nasıl subliminal mesajlar içerdiğine yönelik onlarca video hazırlandı.

Ülker, önce Twitter hesabından kısa bir açıklamayla videonun amacının dışında yorumlandığını savundu. Ardından uzun bir açıklamayla hem özür dilendi hem de şirkette kampanyaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve ihmali bulunan çalışanlarını açığa aldığı duyuruldu.

‘Züğürt tesellisi’

CNN Türk’te konuşan Başbakan Binali Yıldırım, reklamı ‘talihsiz’ diye niteleyerek şöyle dedi: “Yersiz anlamsız, insanlara bir anlamda darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış, bir hesaplaşmadan söz ediliyormuş, abiler ablalar diye, bir takım yersiz laflar içeren… Zaten toplumda bir tedirginlik var, bunu tetikleyen maalesef talihsiz bir reklam. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana. Ülker de yanlış olduğunu açıklamış.”

‘İnsanları tedirgin etmeye hakkımız yok’

Darbe girişimi sonrasında milletin artık daha ‘duyarlı’ olduğunu ifade eden Yıldırım, reklamdan sonra çıkan darbe söylentilerini ‘züğürt tesellisi’ olarak yorumladı: “Bunlara herkesin bugünlerde daha sorumlu davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı duyulması lazım. Milletimiz çok diri, uyanık, en ufak bir hareketlenmede hemen arıyorlar, bizim birlikte izinler kaldırıldı aman dikkat edin. Bu da iyi bir şey değil. Acaba bu gece bir şey mi olacak korkusuyla insanları tedirgin etmeye hakkımız yok. Pensilvanya’dan mesajlar geliyor deniyor, kahve falı gibi bir şey. Bunlarla milletin kafasını yormaya gerek yok, bunların hepsi züğürt tesellisi. Biz nöbetteyiz, görevdeyiz, ama buna rağmen çılgınlığın bir mevzuatı, tarifesi yok, yapan olursa da karşılığını alır.”